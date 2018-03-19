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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:33  19 марта 2018 0

На Урале оправдали врача, осужденного за смерть малыша на пороге больницы

Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., врач, медицина, операция, доктор, хирург
Ранее суд присудил шесть миллионов рублей морального ущербаФото: Pixabay

На Урале суд оправдал врача инфекционной больницы Нижнего Тагила Светлану Кексель, осужденную ранее за смерть трехлетнего малыша на пороге клиники. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловском областном суде.

«Апелляционный суд признал Кексель невиновной по предъявленному ей обвинению по части 2 статьи 109 УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, — рассказали агентству в пресс-службе облсуда. — Гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба судом оставлен без рассмотрения». Это решение, как пояснили в облсуде, может быть обжаловано в следующей инстанции — в кассации, а также не препятствует заявлению потерпевшей стороны своих исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

«URA.RU» подробно рассказывало об этой истории: трехлетний Савелий умер еще в ноябре 2011 года. Малыш почувствовал себя плохо после детского сада, на «скорой» с предварительным диагнозом «пневмония» его доставили в инфекционную больницу Нижнего Тагила, но там не работал рентгеновский аппарат, поэтому ребенка отправили в ДГБ №3, поставив диагноз «заворот кишок». В ДГБ № 3 рентген работал, у мальчика все-таки нашли пневмонию и отправили его назад, в инфекционную больницу. На пороге приемного покоя мальчик скончался.

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении врача-инфекциониста Светланы Кексель, обвинив ее по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ноябре 2017 года Тагилстроевский районный суд признал Кексель виновной, назначил ей наказание в виде ограничения свободы на 2 года, но в связи с истечением срока давности врач был освобожден от наказания. Также суд постановил взыскать с инфекционной больницы в пользу матери умершего ребенка 6 млн рублей морального вреда. Обе стороны обжаловали приговор.

Кстати, это уже не первый оправдательный приговор в Свердловском областном суде по «делам врачей»: в ноябре 2017 облсуд оправдал врача Свердловской областной клинической больницы №1 Константина Казанцева, который ранее был осужден за пожар, возникший во время операции на сердце 15-летней пациентки, из-за чего у девочки обгорели глаза и плечи. Его коллеги и даже родители самой потерпевшей девочки считали, что врача сделали крайним, возложив на него всю вину по уголовному делу (они считают, что врач не должен был нести ответственность за неисправный дефибриллятор). На прошлой неделе этот оправдательный приговор вступил в силу.

Андрей Гусельников
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