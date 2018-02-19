Челябинский призывник, найденный в воинской части с пулей в голове, скончался

Призывник из Челябинской области, проходивший службу в Амурской области, которого нашли 26 января с пулевым ранение в голову, скончался утром в понедельник, 19 февраля. Об этом «URA.RU» сообщили в аппарате южноуральского омбудсмена Маргариты Павловой.
«Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении. Челябинский омбудсмен будет добиваться справедливого расследования фактов «дедовщины» в части, где проходил службу Евгений Кувайцев. Дело остается на ее личном контроле. Солдат был призван из города Кропачево Ашинского района.
По факту «дедовщины» возбуждено два уголовных дела, по ст. 110 (доведение до попытки самоубийства) и ст. 335 (нарушение уставных отношений) УК РФ. Установлено, что в канун трагедии на челябинском солдате один из сослуживцев отрабатывал бойцовские приемы, тем самым унизив его при всех.
26 января Кувайцев должен был заступить в караул, при нем было оружие. Позже нашли его без сознания, с огнестрельным ранением головы. У врачей с самого начала были неутешительные прогнозы. Юноша сразу впал в кому, и с каждым днем его состояние ухудшалось. При солдате была записка. Родные не верили, что он сам написал ее, и настояли на экспертизе. Эксперты установили, что последнее письмо матери солдат писал лично сам.