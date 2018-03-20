На Урале голый мужчина пришел в магазин за пивом. ФОТО

Продавцы не очень удивились голому покупателю
В десятиградусный мороз в городе Ревда Свердловской области в продуктовый магазин на улице Максима Горького пришел покупатель без трусов. Из одежды на нем была лишь куртка.
«Удивились конечно, но чего только мы не видели, алкаши все время что-то устраивают. Купил пиво и ушел. Он где-то здесь живет, в соседних домах», — рассказали «URA.RU» в магазине «Барин».
Кто-то из прохожих сфотографировал голого покупателя с бутылкой пива и прислал снимок в редакцию «URA.RU». Голые покупатели — и мужчины, и женщины — время от времени приходят в магазины на Урале, но, как правило, это происходит летом, когда тепло.
Голого покупателя с пивом сфотографировали на крыльце магазина