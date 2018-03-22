16:15 22 марта 2018 0

Вадиму Абдуррахманову пришлось объясняться, почему он посчитал, что почти все кандидаты в президенты — евреи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вадима Абдуррахманова, лидера окружного отделения «Коммунистов России» и доверенное лицо Максима Сурайкина на выборах президента России, вызвали в СКР. Партийца подозревают в разжигании межнациональной розни, об этом сам Абдуррахманов рассказал «URA.RU».

По словам Абдуррахманова, его попросили дать пояснения по поводу заявлений, которые он сделал в качестве доверенного лица Сурайкина во время теледебатов. «Дал показания по поводу высказывания на теледебатах о том, что единственный из восьми кандидатов Сурайкин не олигарх и не еврей, а русский мужик. Слова „не еврей“ приравняли к разжиганию национализма. А я каждый день слышу в свой адрес слова „не русский“. Значит, слова „не русский“ можно, а слова „не еврей“ нельзя», — комментирует Абдуррахманов, который является выходцем из Азербайджана. Дословно во время дебатов коммунист сказал про Сурайкина следующее: «По национальности русский, и нет у него в корнях еврейской крови».

По неофициальным данным, заявление на Вадима Абдуррахманова написал кто-то из сотрудников телеканала «Югра», где проходили дебаты. В СУ СКР по ХМАО эту ситуацию комментировать не стали.