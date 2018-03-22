В Екатеринбурге появится новая набережная с пешеходной зоной

16:42 22 марта 2018 0

Продажи жилья в новом квартале уже стартовали Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи жилья, входящего в состав «квартала на Набережной» — проекта, который должен стать украшением столицы Урала. Композиционный центр квартала с пешеходной зоной будет располагаться на реке Патрушихе, а набережная свяжет новую локацию с Преображенским парком и административным центром района.

«Квартал на набережной» располагается в квадрате улиц Рябинина, Академика Сахарова, Вильгельма де Геннина и Тимофеева-Ресовского. По словам генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктора Кривошеина, проект воплотит в себе новый уровень архитектурных и градостроительных решений. При проектировании особое внимание уделялось ландшафтному дизайну, который придаст окружающему пространству неповторимый силуэт. Вблизи располагается Храм Святых Божиих строителей, который уже стал достопримечательностью и центром притяжения района.

Для тех, кто захочет приобрести жилье в «квартале на Набережной», подготовлен самый широкий выбор вариантов: от нескольких студий до двухуровневых квартир с отдельным входом с улицы. Этажность домов также будет предельно разнообразной — от 7 до 25 этажей. Стоимость двухкомнатной квартиры составит порядка 2,7 миллиона рублей.

Одним из преимуществ «квартала на Набережной» является развитая социальная, транспортная и торгово-сервисная инфраструктура. Рядом расположены торговые центры, новое отделение почты России, кафе и рестораны. Вскоре на улице Рябинина будет сдана в эксплуатацию подстанция «скорой помощи».