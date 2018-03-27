Политик из ХМАО, назвавший кандидатов в президенты евреями и олигархами, получил поддержку из Москвы

Центральный комитет партии «Коммунисты России» выразил поддержку лидеру регионального отделения в ХМАО Вадиму Абдуррахманову. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы партии.
Вызов Абдуррахманова в Следственный комитет лидеры непарламентских коммунистов обсудили на заседании политбюро ЦК «Коммунистов России». Однопартийцы югорчанина заявили, что силовики заинтересовались Абдуррахмановым по надуманному поводу, и выразили ему свою поддержку. В чем конкретно она заключается, на момент публикации выяснить не удалось — секретарь ЦК партии по информационной политике Сергей Малинкович не ответил на звонки на сотовый телефон.
Сам Вадим Абдуррахманов также не смог ответить, как именно его будет защищать партия. Он лишь отметил, что центральное руководство «Коммунистов России» в курсе происходящего, но конкретики у него пока нет. Как ранее сообщало «URA.RU», лидера окружного отделения «Коммунистов России» и доверенное лицо Максима Сурайкина на выборах президента Россиивызвали в СКР по подозрению в разжигании межнациональной розни. Во время теледебатов коммунист сказал про Сурайкина следующее: «Не олигарх, по национальности русский, и нет у него в корнях еврейской крови».
В СКР эту ситуацию не комментируют, но, по данным источников «URA.RU», на Абдуррахманова поступило заявление, авторы которого посчитали, что своими словами коммунист назвал всех остальных кандидатов в президенты евреями и олигархами. Пока что никакого уголовного либо административного дела в отношении политика не возбуждено.