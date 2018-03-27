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27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
16:34  27 марта 2018 0

Политик из ХМАО, назвавший кандидатов в президенты евреями и олигархами, получил поддержку из Москвы

выборы главы. Сургут, абдуррахманов вадим
Вадим Абдуррахманов еще не знает, как именно, но партия поможет ему в борьбе с силовикамиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Центральный комитет партии «Коммунисты России» выразил поддержку лидеру регионального отделения в ХМАО Вадиму Абдуррахманову. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы партии.

Вызов Абдуррахманова в Следственный комитет лидеры непарламентских коммунистов обсудили на заседании политбюро ЦК «Коммунистов России». Однопартийцы югорчанина заявили, что силовики заинтересовались Абдуррахмановым по надуманному поводу, и выразили ему свою поддержку. В чем конкретно она заключается, на момент публикации выяснить не удалось — секретарь ЦК партии по информационной политике Сергей Малинкович не ответил на звонки на сотовый телефон.

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Сам Вадим Абдуррахманов также не смог ответить, как именно его будет защищать партия. Он лишь отметил, что центральное руководство «Коммунистов России» в курсе происходящего, но конкретики у него пока нет. Как ранее сообщало «URA.RU», лидера окружного отделения «Коммунистов России» и доверенное лицо Максима Сурайкина на выборах президента Россиивызвали в СКР по подозрению в разжигании межнациональной розни. Во время теледебатов коммунист сказал про Сурайкина следующее: «Не олигарх, по национальности русский, и нет у него в корнях еврейской крови».

В СКР эту ситуацию не комментируют, но, по данным источников «URA.RU», на Абдуррахманова поступило заявление, авторы которого посчитали, что своими словами коммунист назвал всех остальных кандидатов в президенты евреями и олигархами. Пока что никакого уголовного либо административного дела в отношении политика не возбуждено.

Антон Степыгин
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