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29 марта 2018
21:33  29 марта 2018 0

Взрывы на Иртыше выбили стекла в десятках квартир. ВИДЕО

Волна пришлась прямо на выходящую к реке стену жилого домаФото: скриншот видео tengrinewstv TT на YouTube

Подрыв льда на реке Иртыш привел к ЧП в казахстанском городе Семей. Ударная волна повышибала стекла в окнах квартир жителей бывшего Семипалатинска.

Местные власти решили провести взрывные работы, чтобы избавить от подтопления талыми водами близлежащие территории. Однако саперы не рассчитали мощность зарядов, и оказавшийся поблизости многоэтажный дом серьезно пострадал. К тому же местных жителей не предупредили о предстоящих взрывах, сообщает RT.

Кадры запечатлели дым от взрывов на реке, страшный грохот, звон бьющихся стекол и крики людей. Оценивая происходящее, они не стесняются в выражениях — которые то и дело приходится «запикивать» местным журналистам. Пострадавшие обещают жаловаться на взрывников и подавать в суд. «Явно кто продажей стекла занимается, подложил по больше тротила»; «Хотели как лучше, а получилось как всегда?», — саркастически комментируют ЧП пользователи соцсетей.

Владимир Васин
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