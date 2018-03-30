Челябинский облсуд удовлетворил апелляцию главного инженера МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрия Карпусенко на решение Центрального райсуда о содержании его под стражей на время расследования коррупционного дела. Обвиняемый выпущен из СИЗО под домашний арест, сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда.
По информации «URA.RU», следствие намерено переквалифицировать обвинение Юрию Карпусенко. Сейчас он проходит по делу о получении взятки должностным лицом в крупном размере (п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Однако он не обладал полномочиями, чтобы выполнить обещание взяткодателю. Поэтому деяния Карпусенко будут квалифицированы как мошенничество.
По версии следствия, Юрий Карпусенко в 2017 году вымогал у директора коммерческой фирмы взятку в 460 тыс. рублей за разрешение на подключение к теплосетям. Коммерсант сообщил об этом в полицию, передача денег проходила под контролем силовиков. Позже при обыске у Карпусенко нашли 30 млн рублей.