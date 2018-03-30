В Прикамье экс-директора районной футбольной федерации судят за производство поддельного алкоголя

В Губахинском городском суде Пермского края рассматривается уголовное дело против предпринимателя Сергея Глазкова, создавшего крупное производство контрафактных водки и коньяка. Эти спиртосодержащие напитки с поддельными этикетками известных брендов поставлялись по всему региону.
Как рассказали «URA.RU» в городской прокуратуре Губахи, цех по производству контрафактной алкогольной продукции появился в городе в ноябре 2016 года. Поддельный алкоголь бизнесмен продавал в самой Губахе, а затем незаконный бизнес вышел и на краевой уровень. На бутылки наклеивались этикетки таких водочных брендов, как «Stolichnaya», «Белая березка» и «Талка», а также производился коньяк под маркой «Кизляр». К слову, была у них и собственная продукция — «Золото славян». Организовал этот подпольный бизнес довольно известный в Губахе предприниматель Сергей Глазков, владеющий автобизнесом и общепитом, а также девять лет (с 2009 по 2018 годы) возглавлявший «Федерацию футбола Губахинского муниципального района».
В апреле 2017 года полиция прикрыла контрафактное производство, а Сергей Глазков и его помощники оказались под следствием, а затем и на скамье подсудимых. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый полностью признал свою вину. 28 марта этого года в Губахинском городском суде прошли прения, на которых прокурор попросил для обвиняемого 2 года общего режима и штраф в размере 2,2 миллиона рублей. 11 апреля подсудимому будет дано последнее слово, и, скорее всего, вынесен приговор.