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Главные новости Пермского края
18:22  30 марта 2018 1

В Прикамье экс-директора районной футбольной федерации судят за производство поддельного алкоголя

Митинг посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Сургут , водка, бутылки, алкоголь
Бывший футбольный менеджер стал одним из крупнейших игроков на черном рынке алкоголяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Губахинском городском суде Пермского края рассматривается уголовное дело против предпринимателя Сергея Глазкова, создавшего крупное производство контрафактных водки и коньяка. Эти спиртосодержащие напитки с поддельными этикетками известных брендов поставлялись по всему региону.

Как рассказали «URA.RU» в городской прокуратуре Губахи, цех по производству контрафактной алкогольной продукции появился в городе в ноябре 2016 года. Поддельный алкоголь бизнесмен продавал в самой Губахе, а затем незаконный бизнес вышел и на краевой уровень. На бутылки наклеивались этикетки таких водочных брендов, как «Stolichnaya», «Белая березка» и «Талка», а также производился коньяк под маркой «Кизляр». К слову, была у них и собственная продукция — «Золото славян». Организовал этот подпольный бизнес довольно известный в Губахе предприниматель Сергей Глазков, владеющий автобизнесом и общепитом, а также девять лет (с 2009 по 2018 годы) возглавлявший «Федерацию футбола Губахинского муниципального района».

В апреле 2017 года полиция прикрыла контрафактное производство, а Сергей Глазков и его помощники оказались под следствием, а затем и на скамье подсудимых. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый полностью признал свою вину. 28 марта этого года в Губахинском городском суде прошли прения, на которых прокурор попросил для обвиняемого 2 года общего режима и штраф в размере 2,2 миллиона рублей. 11 апреля подсудимому будет дано последнее слово, и, скорее всего, вынесен приговор.

Александр Соснин
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