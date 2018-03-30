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30 марта 2018
22:35  30 марта 2018 0

Более ста лицензий были выданы российским пилотам незаконно

Прибытие рейса из Амстердама в Кольцово с цветами на борту. Екатеринбург, снег, закат, самолет
Новые подробности об отзыве лицензий у пилотов после катастрофы в КазаниФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стали известны новые подробности расследования авиакатастрофы в Казани в 2013 году. Следственный комитет выяснил, что командир экипажа разбившегося самолета Рустем Салихов получил летные права, не проходя обучение.

Росавиация выдала бланк свидетельства Салихова учебному центру НОУ «Северо-Западный региональный центр авиации общего назначения» в 2009 году, пишет издание «Шторм». К тому моменту центр уже был три месяца как закрыт. Всего же он незаконно получил больше 200 бланков и выдал 135 летных прав, которые в конце 2014 года использовались пилотами. Что стало с остальными 80 бланками — неизвестно.

О ситуации с незаконной выдачей лицензий глава СКР Александр Бастрыкин тогда доложил Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. В своем письме он отметил, что выявленные нарушения «создают реальную угрозу жизни граждан и безопасности полетов в Российской Федерации». После этого Минтранс начал служебное расследование о незаконной выдаче летных лицензий. В результате свидетельств лишились 86 летчиков, а остальные 49 из 135 летных прав остались у пилотов.

Другая громкая история об отзыве лицензий у пилотов коснулась выпускников учебно-тренировочного центра «ЧелАвиа», где проходил подготовку второй пилот разбившегося Ан-148 Сергей Гамбарян. В 2016 году Росавиация не выдала центру новый сертификат, а 30 выпускникам аннулировали свидетельства пилотов. До сих пор они судятся с ведомством.

Дарья Корчак
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