{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
03 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
16:44  04 апреля 2018 2

Жители уральского города три года платят за услугу, которую отключили. ФОТО, ВИДЕО

То, что осталось от насосной станцииФото: «URA.RU»

В Красноуральске в Свердловской области прокуратура ведет проверку из-за того, что люди три года платят за несуществующую услугу. Речь идет об очистке сточных вод при водоотведении в поселке Пригородном, расположенном на окраине города. Ежемесячно в платежках за коммунальные услуги на каждого члена семьи начисляется 124 рубля 70 копеек. Если суммировать, то за три года горожане заплатили за отсутствующую водоочистку огромные деньги. В случае признания сбора денег незаконным администрация бедного населенного пункта окажется должна горожанам миллионы.

Очистка сточных вод прекратилась в Красноуральске летом 2015 года из-за того, что закрылся химзавод — очистной комплекс находился на его территории. Сами очистные сооружения были введены в эксплуатацию еще в 1959 году, впоследствии их модернизировали.

В соответствии с 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», услуга водоотведения состоит из двух обязательных компонентов: транспортировка и очистка до нормативного уровня по санитарным требованиям. «В нарушение законодательства очистка сточных вод в поселке Пригородный отсутствует, а гарантирующий поставщик МУП „Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск“ собирает с населения плату в полном объеме в том числе за отсутствующую очистку», — сказано в заявлении, поступившем в прокуратуру.

В администрации Красноуральска редакция «URA.RU» комментарий получить не смогла из-за занятости сотрудников. «Проводится проверка», — коротко ответила на вопрос агентства пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

1/6
То, что осталось от очистных сооружений Фото: «URA.RU»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров