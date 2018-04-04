В Красноуральске в Свердловской области прокуратура ведет проверку из-за того, что люди три года платят за несуществующую услугу. Речь идет об очистке сточных вод при водоотведении в поселке Пригородном, расположенном на окраине города. Ежемесячно в платежках за коммунальные услуги на каждого члена семьи начисляется 124 рубля 70 копеек. Если суммировать, то за три года горожане заплатили за отсутствующую водоочистку огромные деньги. В случае признания сбора денег незаконным администрация бедного населенного пункта окажется должна горожанам миллионы.
Очистка сточных вод прекратилась в Красноуральске летом 2015 года из-за того, что закрылся химзавод — очистной комплекс находился на его территории. Сами очистные сооружения были введены в эксплуатацию еще в 1959 году, впоследствии их модернизировали.
В соответствии с 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», услуга водоотведения состоит из двух обязательных компонентов: транспортировка и очистка до нормативного уровня по санитарным требованиям. «В нарушение законодательства очистка сточных вод в поселке Пригородный отсутствует, а гарантирующий поставщик МУП „Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск“ собирает с населения плату в полном объеме в том числе за отсутствующую очистку», — сказано в заявлении, поступившем в прокуратуру.
В администрации Красноуральска редакция «URA.RU» комментарий получить не смогла из-за занятости сотрудников. «Проводится проверка», — коротко ответила на вопрос агентства пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.