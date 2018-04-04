17:36 04 апреля 2018 0

«Очень жалко, когда женщина вынуждена защищать свои права» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соцсети и культурные деятели России продолжают обсуждать скандал с участием актрисы Марии Ароновой, которая отказалась выступать в Сургуте, пока участникам спектакля «Маленькие комедии» не заплатят гонорар. После конфликта, в который оказались втянуты и зрители, за Марию вступилась телеведущая Яна Поплавская, а теперь слово в защиту сказал звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин.

В России тяжело найти профессиональных прокатчиков, с которыми можно работать, заявил Аверин. Все остальные просто хотят по-легкому «срубить бабла». «Актриса Аронова — это большой профессионал, это бренд! И потрясающая женщина! И очень жалко, когда женщина вынуждена защищать свои права. И очень неприятно, когда мужчины обсуждают театральный скандальчик», — передает слова Аверина «Экспресс-газета».

Как ранее сообщало «URA.RU», во время гастролей в Сургуте московские артисты Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако задержали на полчаса начало спектакля. Они объяснили зрителям, что до сих пор не получили деньги за спектакль. Мнения относительно конфликта в соцсетях разделились: одни пользователи поддержали артистов, а другие обвинили их в том, что они перекладывают на зрителей свои проблемы. Уже после инцидента директор Сургутской филармонии Яков Черняк рассказал «URA.RU» о проблемах в отечественном шоу-бизнесе.