{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
Главные новости 
17:36  04 апреля 2018 0

Звезда сериала «Глухарь» поддержал Аронову, устроившую скандал в Сургуте. «Неприятно, когда мужчины обсуждают театральный скандальчик»

Похороны Натальи Крачковской. Москва, аверин максим
«Очень жалко, когда женщина вынуждена защищать свои права»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соцсети и культурные деятели России продолжают обсуждать скандал с участием актрисы Марии Ароновой, которая отказалась выступать в Сургуте, пока участникам спектакля «Маленькие комедии» не заплатят гонорар. После конфликта, в который оказались втянуты и зрители, за Марию вступилась телеведущая Яна Поплавская, а теперь слово в защиту сказал звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин.

В России тяжело найти профессиональных прокатчиков, с которыми можно работать, заявил Аверин. Все остальные просто хотят по-легкому «срубить бабла». «Актриса Аронова — это большой профессионал, это бренд! И потрясающая женщина! И очень жалко, когда женщина вынуждена защищать свои права. И очень неприятно, когда мужчины обсуждают театральный скандальчик», — передает слова Аверина «Экспресс-газета».

Как ранее сообщало «URA.RU», во время гастролей в Сургуте московские артисты Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако задержали на полчаса начало спектакля. Они объяснили зрителям, что до сих пор не получили деньги за спектакль. Мнения относительно конфликта в соцсетях разделились: одни пользователи поддержали артистов, а другие обвинили их в том, что они перекладывают на зрителей свои проблемы. Уже после инцидента директор Сургутской филармонии Яков Черняк рассказал «URA.RU» о проблемах в отечественном шоу-бизнесе.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров