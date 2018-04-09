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Главные новости Свердловской области
09:42  09 апреля 2018 0

В Свердловской области запустят передвижные медицинские пункты

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, медсестра, кабинет, прием, здоровье, медицина, педиатр, больница
Медпомощью теперь обеспечат и малонаселенные местаФото: Илья Московец © URA.RU (фото из архива)

В Свердловской области начали реализовывать программу президента по доступности медпомощи в малонаселенных пунктах. Первый пункт общеврачебной практики открыт в поселке Азиатский. В 2018 году на средства областного бюджета будет создано еще 15 аналогичных и десять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.

Пациентами пункта в поселке Азиатский является больше тысячи человек, из которых 220 — дети. Учреждение будет оказывать первичную медико-санитарную помощь. Медики также оказывают помощь жителям поселков Верхняя Баранча и Кедровка, а также деревням Мостовая и Боровая.

«Общеврачебная практика в поселке Азиатский работает 12 лет. Зданию, в котором она располагалась, требовался капитальный ремонт. Было принято решение о строительстве отдельного нового модульного здания для общеврачебной практики (ОВП)», — сообщает региональный Минздрав. В текущем году область также приобретет десять мобильных медицинских пунктов и 15 модульных точек ОВП. Передвижные станции охватят 81 населенный пункт. На эти цели выделено 116 миллионов рублей.

В поселке Азиатский открыт пункт общеврачебной практики
Фото: Минздрав Свердловской области

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков в разговоре с «URA.RU» пояснил, что на мобильные пункты будет объявлен конкурс. После закупки их припишут к больницам в муниципалитетах, и они будут курсировать по населенным пунктам (с населением меньше 100 человек) согласно расписанию.

«Расписание ФАП [фельдшерско-акушерского пункта], как и всех автобусов, вывешивается в этих деревнях. Люди знают, когда у них приезжает ФАП — 2-3 раза в неделю. ФАП еще и лекарства привозит», — рассказал Шестаков. Он отметил, что в данных пунктах будет проводиться и диспансерное наблюдение, а не только оказание помощи.

По данным регионального Минздрава, из федерального бюджета в область должны придти 820 млн рублей. На эти средства будут построены и оборудованы фельдшерские пункты в деревнях и селах с населением от 100 до 2000 человек, где нет медицинских организаций и которые находятся на расстоянии более шести километров от ближайшей больницы. Реализация программы осуществляется согласно поручению президента России Владимира Путина, которое он озвучил в ходе выступления перед Федеральным собранием.

Семен Гринберг
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