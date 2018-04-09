18:19 09 апреля 2018 0

Установить, где был изготовлен редкий паровоз, пока не удалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Музее военной техники в Верхней Пышме появился новый ценный экспонат — редкий паровоз серии Эр. Об этом «URA.RU» сообщили в музее. Паровозов этой серии в стране практически не сохранилось — найти их можно разве что на постаментах.

Паровоз Эр стал шестым в железнодорожной «коллекции» музея. «Мы хотим, чтобы впереди каждого состава, который у нас выставлен (рабочий поезд, воинских эшелон, поезд с грузами, которые эвакуируют, санитарный поезд), обязательно был локомотив, который тащит за собой поезд», — пояснил директор музея Александр Емельянов. — А раз это годы войны, значит — паровозы».

Сегодня Музей военной техники УГМК — это крупнейшая выставка образцов военной техники (как в павильонах, так и под открытым небом) в России. Он успешно выполняет задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, развитие внутреннего и въездного туризма: ежегодно музейный комплекс в Верхней Пышме посещают порядка 250 тысяч человек.

Сохранившийся паровоз Эр — сегодня большая редкость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако новый экспонат существенно отличается от «собратьев» — это модернизированный паровоз повышенной мощности, весом 85 тонн. «Такие паровозы могли использоваться для переброски бронепоездов, но в боях они не участвовали: машина очень тяжелая, если ее еще и закрыть броней, могла поломать рельсы, — уточняет Емельянов. — В основном они использовались как магистральные: такие паровозы вытащили на себе снабжение фронта, эвакуацию грузов, вывоз раненых».

Что самое любопытное — до сих пор неизвестно, где был изготовлен локомотив. На некоторых его деталях есть номера, но точного ответа они не дают. «Тогда каждый паровоз был на счету, потому что паровозостроительные заводы на Украине оказались на оккупированной территории.

Поэтому паровозы проходили по несколько раз капитальный ремонт: колесная пара — от одного, рама — от другого, у каждого было несколько жизней», — объясняет Александр Емельянов.

Сегодня разгадать тайну экспоната пытаются реставраторы УГМК. «Мы будем тщательно изучать его, попытаемся проследить его судьбу по номерам деталей, по особенностям конструкции», — говорит директор Музея военной техники.

Александр Емельянов рассказал, что над разгадкой тайны экспоната сейчас работают сотрудники музея военной техники УГМК Фото: Анна Майорова © URA.RU

До того, как стать музейным экспонатом, паровоз Эр работал на Южно-Уральской железной дороге, а в последние годы стоял на хранении в Орском локомотивном дело. В Верхнюю Пышму он приехал на прицепе. Здесь его очистили от ржавчины, заменили сгнившие или утерянные детали на новые, загрунтовали и подготовили к покраске, которая пройдет, когда на Урале установится постоянная плюсовая температура. День Победы он встретит, блестя чернотой, как и его «боевые товарищи».

В 1934—1936 годах на различных заводах было построено около 300 паровозов Эр. Еще 22 было выпущено в 1943—1944 годах на Коломенском паровозостроительном заводе. В 1946 г. производство модификации паровозов Эр было развернуто в Румынии, Венгрии, Чехословакии и Польше.

Железнодорожная экспозиция в музее открылась 9 мая 2015 года — она была воссоздана по фотографии железнодорожной станции города Ревда Свердловской области. На ее путях стоят основные типы эшелонов того времени с подлинными паровозами и подвижным составом 40-х годов XX века: санитарные и пассажирские вагоны, «теплушки», 4-осные и 2-осные платформы, бронеавтомобили на железнодорожном ходу, вагон-цистерна, зенитные платформы и даже настоящий бронепоезд.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU