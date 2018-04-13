Студентка МГИМО выпала из окна общежития после ссоры с знакомым

20:07 13 апреля 2018 0

Студентку вуза мог вытолкнуть ее знакомый Фото: скриншот видео

Полиция Москвы устанавливает обстоятельства инцидента со студенткой МГИМО, которая выпала из окна одного из общежитий. По одной из версий, ее вытолкнул знакомый молодой человек.

«В настоящее время девушка госпитализирована. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — приводит сообщение ГУ МВД России по Москве портал RT. По имеющимся данным, ЧП произошло во время большой перемены.

Пострадавшей оказалась 21-летняя студентка из Казахстана, пишет «Московский комсомолец». Очевидцы рассказали, что она на четвертом этаже здания разговаривала со своим другом, причем на повышенных тонах. Парень якобы внезапно открыл створку окна и вытолкнул девушку. После падения студентку госпитализировали в НИИ Склифосовского — по предварительной информации, у нее несколько переломов и травма головы. При этом сам молодой человек отрицает свою причастность к произошедшему. «Это просто провокация, выдумка. Это не я сделал, понимаете? Эту девушку я не знаю», — цитирует его Life.ru.