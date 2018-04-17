В Челябинской области горит лес между загородным кварталом и деревней. ФОТО, ВИДЕО

В Челябинской области 16 апреля произошел пожар между Белым Хутором и Малиновкой. Местные жители рассказали, что трава горит между загородным кварталом и деревней, также пламя затронуло лесные насаждения.
Заметившие пламя жители сразу же сообщили об происшествии всем спецслужбам. По их информации, на месте инцидента находятся два пожарных расчета, и у них перебои с водой. Они объяснили, что в хуторе проблемы с электричеством, и не работают насосы, нет воды, поэтому нечем заправлять пожарные машины. Заправляться они ездят на Шершневское кольцо.
«Сидим гадаем, куда ветер дует, то ли на нас, то ли на Малиновку. Диспетчеры нам советуют выходить окапываться. Звонили в МЧС. Поджог с 6 сторон. Площадь возгорания огромная и справляться тяжело. Но призвали не паниковать», — приводит слова местных жителей «Первый областной».
Согласно другой информации, населенные пункты на самом деле окопали, чтобы огонь не перешел на них. Однако, пожар является делом рук самих спецслужб, именно таким способом они избавляются от сухой травы.