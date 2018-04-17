Захарова выступила против блокировки Telegram

17:53 17 апреля 2018 0

Дипломат предложила регистрировать телеграм-каналы с большим количеством подписчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова высказалась против блокировки мессенджера Telegram. Дипломат считает необходимой регистрацию телеграм-каналов с большим количеством подписчиков.

В общении с журналистами телеканала «Дождь» Захарова выступила против закрытия мессенджера и «против того, как это проводится». По ее словам, процесс ограничения доступа к Telegram проходит без подробного объяснения причин и установления мотивации руководства Telegram. При этом руководитель пресс-службы МИДа России акцентировала внимание на том, что телеграм-каналы становятся новой формой средств массовой информации.

«Раз у них 100-200 тысяч подписчиков, — они должны быть зарегистрированы. Я считаю, что регистрация нужна для того, чтобы можно было связаться и сказать: это дезинформация, получить возможность ее как-то опровергнуть», — говорит Захарова. Она добавила, что Telegram не был для нее базовым источником информации. Несмотря на это, она понимает, что блокировка мессенджера стала «проблемой для многих, кто к нему привык».

Напомним, что 16 апреля Роскомнадзор добавил Telegram в список заблокированных ресурсов. Владельцев мессенджера отказались предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей представителям ФСБ.