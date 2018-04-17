{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
17:53  17 апреля 2018 0

Захарова выступила против блокировки Telegram

Медиа-форум
Дипломат предложила регистрировать телеграм-каналы с большим количеством подписчиковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова высказалась против блокировки мессенджера Telegram. Дипломат считает необходимой регистрацию телеграм-каналов с большим количеством подписчиков.

В общении с журналистами телеканала «Дождь» Захарова выступила против закрытия мессенджера и «против того, как это проводится». По ее словам, процесс ограничения доступа к Telegram проходит без подробного объяснения причин и установления мотивации руководства Telegram. При этом руководитель пресс-службы МИДа России акцентировала внимание на том, что телеграм-каналы становятся новой формой средств массовой информации.

«Раз у них 100-200 тысяч подписчиков, — они должны быть зарегистрированы. Я считаю, что регистрация нужна для того, чтобы можно было связаться и сказать: это дезинформация, получить возможность ее как-то опровергнуть», — говорит Захарова. Она добавила, что Telegram не был для нее базовым источником информации. Несмотря на это, она понимает, что блокировка мессенджера стала «проблемой для многих, кто к нему привык».

Напомним, что 16 апреля Роскомнадзор добавил Telegram в список заблокированных ресурсов. Владельцев мессенджера отказались предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей представителям ФСБ.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров