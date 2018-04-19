В Прикамье станет еще больше депутатов на зарплате

18:07 19 апреля 2018 0

Зарплатный ориентир депутата — 80 тысяч рублей в месяц Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Прикамье увеличили количество оплачиваемых ставок для депутатов Заксобрания — с 21 до 24. Парламентарии из «Справедливой России» смогут перевести на оклад одного народного избранника, а «Единая Россия» — двух.

Коммунист Илья Кузьмин сказал, что лучше сразу увеличить число постоянных депутатов до 25, так как бюджет это позволяет. Единоросс Юрий Борисовец ему ответил, что парламентарий может сам внести документ об этом.

Собеседники «URA.RU» отмечают, что зарплатный ориентир депутата Заксобрания — 80 тысяч рублей в месяц. Ранее источники агентства говорили, что инициатива прибавить «зарплатников» полезна «Единой России». «Скорее всего, ставку депутата получит председатель комитета по экономике Татьяна Миролюбова, в феврале ставшая безработной (ранее она была деканом экономического факультета ПГНИУ). Для нее, вероятно, и был придуман новый законопроект». Всего в Заксобрании заседают 60 депутатов, большая часть — бесплатно, но им не запрещено управлять бизнесом.