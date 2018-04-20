Из больницы выписали последнего пострадавшего в ТЦ «Зимняя вишня»

21:32 20 апреля 2018 0

Юноше предстоит длительная реабилитация Фото: Данил Айкин © URA.RU

Из Кемеровской областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского выписали последнего пострадавшего в пожаре ТЦ «Зимняя вишня». Это 18-летний юноша, который, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно четвертого этажа.

В медучреждении рассказали, что его выписали утром 20 апреля. «Он ходит — сначала его поставили на костыли, сейчас уже самостоятельно передвигается», — передает «Газета Кемерова» слова сотрудника медучреждения. Врачи добавили, что юноше предстоит пройти курс реабилитации.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 79 человек. Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко уточнила, что во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, а не 64, как заявлялось ранее.