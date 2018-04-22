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22 апреля 2018
21 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:46  22 апреля 2018 0

Эстонец жестоко избил украинца ногами из-за России

Оценка спортбаров Екатеринбурга , бар, бар штаб
В литовском баре состоялся горячий политический спорФото: Марина Молдавская © URA.RU

В литовском баре эстонец и украинец не сошлись во взглядах на Россию. Из-за политических разногласий мужчины подрались на улице возле бара.

В центре города Каунас, в одном из баров житель Эстонии и приехавший в Литву украинец начали спор о российско-украинских отношениях, сообщает информационное агентство Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру страны. Мужчины выпили и не смогли мирно разрешить политический спор. Они вышли на улицу, чтобы «разобраться по-мужски». Пьяный эстонец повалил украинца на землю и пинками стал доказывать свою политическую точку зрения. В итоге украинца доставили в больницу.

Эстонец не стал отрицать свою вину и принес извинения пострадавшему. Украинец, отделавшийся небольшими травмами, извинения принял и попросил не проводить досудебное расследование в отношении своего «оппонента». По словам украинца, он приехал в Литву на заработки, но теперь желает поскорее вернуться домой.

Виктор Жуков
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