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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:33  23 апреля 2018 0

Уральские энергетики рассказали об авариях на теплосетях. Их было меньше, чем ожидалось

ЖКХ. Аварийная. Теплотрасса. Челябинск., сварщик, водопровод, ремонт, теплотрасса, жкх
Количество порывов теплосетей снизилось более чем в два разаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В компании «Облкоммунэнерго» подвели предварительные итоги отопительного сезона. Число аварий на теплотрассах и энергосетях уменьшилось вдвое.

Предприятие обслуживает 12 территорий в Свердловской области. На сетях теплоснабжения за последние пять лет «Облкоммунэнерго» сократило технологические нарушения более чем в два раза. Если в 2012 году случилось 1160 аварий, то по итогам 2017 года энергетики зафиксировали лишь 452 порыва. Такая же положительная динамика наблюдается и на электросетях — 845 отключений в 2017 году по сравнению с 515 годом ранее.

Сейчас предприятие готовится к старту масштабной летней ремонтной кампании. В рамках инвестпрограммы в этом году энергетикам предстоит освоить 450 млн. руб. Это на 20% больше, чем в 2017-м. Кроме того, в этом году в реконструкцию и ремонт тепловых комплексов восьми муниципальных образований будет вложено 284 миллиона рублей на условиях частно-государственного партнерства. Самые большие работы по концессионным соглашениям компания проведет в Артемовском и Кировградском городских округах. Там планируется заменить ветхие участки тепловых сетей.

«По концессии государство субсидирует часть наших расходов на проведение капитального ремонта, поэтому их объем вырастет в разы. Наша главная задача — дальнейшее снижение аварийности и повышение надежности тепло- и водоснабжения жителей. Начнем сразу по окончании отопительного сезона», — пояснил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Наталья Михалева
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