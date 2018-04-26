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26 апреля 2018
25 апреля 2018
10:24  26 апреля 2018 0

Собчак снимком без макияжа повергла поклонников в шок. «Залысины больше, чем у Виторгана». ФОТО

Подписчикам не понравилась натуральная красота СобчакФото: Ксения Собчак, Instagram

Новое фото телеведущей Ксении Собчак, которое она сделала во время отпуска в лондонской гостинице The Lanesborough и выложила в Instagram, потрясло подписчиков. Они удивились внешнему виду политика в халате и без макияжа.

Собчак с мужем, актером и режиссером Максимом Виторганом, сфотографировались, вероятно, после посещения СПА-процедур. «Я буду скучать по тебе, The Lanesborough! Лучшее СПА в Лондоне: бассейн, зал, бани, и все для тех, кто провел насыщенный день в финансовой столице мира!» — приводит подпись к снимку «Пятый канал».

В кадре супруги смотрят друг на друга, так что лица обоих получились в профиль. Пользователи соцсети нашли много недостатков во внешности телеведущей, которая баллотировалась на пост президента РФ. «У Ксении залысины больше, чем у Виторгана! Нет волос на лбу!»; «Страшнее некуда»; «Слева — Мизулина»; «Какая же все-таки уродина. Сбоку вообще пипец»; «Ненакрашенная Собчак в халате. Теперь я видел все», — прокомментировали они.

«При параде» Собчак нравится россиянам больше. Недавно, как писало «URA.RU», «блондинка в шоколаде» взяла главную награду премии «Самые стильные в России, по версии HELLO! -2018». Ранее Виторган поделился в соцсети снимком, сделанным во время прогулки с 21-летней Полиной по Лондону. Подписчики актера перепутали его дочь с мачехой, Ксенией Собчак, писало «Утро.ру».

Ксения Томашова
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