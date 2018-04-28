21:41 28 апреля 2018 1

Валентин Дегтерев выдвинул новую версию гибели дятловцев Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев выдвинул новую версию гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году. По мнению Дегтерева, речь может идти о ядерном или ином взрыве, который нанес смертельные травмы дятловцам.

По словам исследователя, он обнаружил фотографию, которая была сделана участником группы Семеном Золотаревым — это был его последний снимок. «На фотографии зафиксирован момент ядерного (или очень на него похожего) взрыва. А также виден аппарат, который мог сбросить это устройство. Ничего похожего на самолет на фотографии нет. Что сбросило этот снаряд на головы несчастным туристам, я не знаю», — пишет Дегтерев.

Он считает, что взрыв был небольшой мощности, однако и этого хватило, чтобы погубить туристов. В пользу версии о взрыве говорит и характер травм — ожоги, контузия и переломы. «Когда я осматривал могилу Золотарева, то обнаружил небольшую радиоактивность. Она невысокая, но мой дозиметр „Мастер-1“ ее хорошо зафиксировал. Самое интересное, что в других местах Ивановского кладбища радиации нет», — добавляет Валентин Дегтерев. «Возможно, поэтому его гроб закидали (при похоронах) кусками гранита», — заключает исследователь.

Фото: Валентин Дегтерев