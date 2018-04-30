00:31 30 апреля 2018 0

Четверо пострадавших были доставлены в больницу Фото: pixabay.com

В британском городе Ньюпорт водитель легкового автомобиля трижды наехал на толпу людей, в результате чего четверо пешеходов пострадали и были госпитализированы в ближайшую больницу.

Очевидцы, как пишет издание Wales Online, пытались остановить машину и вытащить из нее водителя, но тот отъезжал назад, набирал скорость и снова врезался в пешеходов. С места происшествия ему все же удалось скрыться, а позже этот автомобиль нашли сожженным неподалеку от места ЧП.

По подозрению в преступлении полиция уже задержала 20-летнего мужчину. Его имя и подробности расследования пока не раскрываются. Известно лишь, что в этот день в городе проходил марафон, участие в котором приняли почти 6 тысяч человек.