Снимок понравился четырем тысячам подписчиков
Актриса Эвелина Бледанс своеобразно поздравила россиян с праздником 1 мая. В своем Instagram-аккаунте телеведущая опубликовала архивный снимок, который сопроводила знаменитым высказыванием «Мир. Труд. Май».
На самой фотографии Бледанс стоит перед школьной доской в классической форме с бантами и густыми косами. За три часа снимок оценили почти четыре тысячи пользователей. Подписчики звезды оставили положительные отклики в комментариях: «Милашка!», «Нормальная советская девочка», «Ну просто очаровашка», «Какая прелесть».
Ранее телеведущая призналась, что испытывает проблемы со здоровьем. Артистке пришлось обратиться за помощью к специалистам по слуху.