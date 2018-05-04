У бывшего вице-президента «Росгосстраха» арестовали активы на 4,5 млрд

00:36 04 мая 2018 0

У Сергея Хачатурова арестовали ценные бумаги и счета на общую сумму 72 миллиона долларов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Суды Москвы наложили обеспечительный арест на счета и ценные бумаги обвиняемого в растрате более миллиарда рублей бывшего вице-президента компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова — брата экс-владельца страховой корпорации Данила Хачатурова.

«Арестованы ценные бумаги и денежные средства на общую сумму 72 $ млн [4,5 млрд рублей]», — рассказал ТАСС знакомый с ходом расследования источник. Как рассказал адвокат обвиняемого Алексей Мельников, арестованные средства «многократно покрывают предполагаемый ущерб» по делу. Кроме этого, арест предпринимателя он назвал «чрезвычайно суровым». Какие именно суды арестовали активы и счета обвиняемого, собеседники агентства не уточнили.

Другой адвокат бизнесмена Виктор Макаренко, как пишет РИА «Новости», опроверг эту информацию, отметив, что у него нет таких сумм.

Сергея Хачатурова обвиняют в растрате более одного миллиарда рублей. В апреле стало известно о расследовании ФСБ, которое было связано с рынком страхования. На допросе присутствовал и Данил Хачатуров, который в настоящее время проходит свидетелем по этому делу. В четверг, 3 мая, Мосгорсуд оставил Сергея Хачатурова под стражей. Помимо него по делу также проходит бывший акционер страховой корпорации Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, которая ранее возглавляла совет директоров «Росгосстраха». По решению суда, женщина была отправлена под домашний арест.