Итальянский мотогонщик Коттини скончался от полученных травм во время гонки

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини умер в больнице от травм, полученных во время аварии на гонке Dunlop Cup 600 на трассе Кремона. Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации мотоциклетного спорта.
«Во время гонки Dunlop Cup 600, проходившей на трассе Кремона, произошла серьезная авария с участием гонщика Габриэле Коттини. Несмотря на своевременную помощь на трассе и последующий перевод в больницу Маджоре в Кремоне, он, к сожалению, скончался», — говорится в сообщении. Руководство федерации и организатор заезда выразили соболезнования родным и близким погибшего.
После инцидента организаторы решили не останавливать соревнование. Победители посвятили свои успехи памяти Коттини. Церемония награждения и праздничные мероприятия были отменены в знак траура.
Габриэле Коттини пользовался широкой известностью среди итальянской мотоспортивной общественности. В течение своей профессиональной деятельности он регулярно принимал участие в ведущих соревнованиях и неоднократно становился призером.
