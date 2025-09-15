Глава МИД Польши не нашел добровольцев для войны с Россией

Глава МИД Польши Сикорский: в Европе нет желающих воевать с Россией
Глава МИД Польши сделал необычное заявление о войне с Россией
Глава МИД Польши сделал необычное заявление о войне с Россией

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил сомнения в готовности европейских стран предоставлять Украине гарантии безопасности, подразумевающие военное вмешательство в случае нового конфликта. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление министра. По его словам, в Европе нет желающих воевать против России.

«Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности, мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — заявил Сикорский.

Ранее в МИД России предупреждали, что размещение войск стран НАТО на Украине считают неприемлемым и опасным шагом, способным привести к эскалации конфликта. В ведомстве также отмечали, что подобные инициативы западных стран расцениваются как подстрекательство к продолжению боевых действий.

