Минниханов в третий раз переизбрался на пост главы Татарстана

Действующий руководитель Татарстана Рустам Минниханов в третий раз избран главой региона. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Согласно данным, опубликованным ЦИК, Рустам Минниханов, представляющий партию «Единая Россия», одержал уверенную победу, набрав 88,09% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Кандидат от КПРФ, заместитель председателя комитета Государственного Совета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов, получил 4,97% голосов.
От партии ЛДПР в выборах участвовал первый заместитель директора компании «Байлык №3» Руслан Юсупов, за которого проголосовали 4,20% избирателей. Еще одним участником предвыборной гонки стал председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Татарстане Виталий Смирнов. Его поддержали 1,90% избирателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.