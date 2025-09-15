Минниханов в третий раз переизбрался на пост главы Татарстана

Минниханов одержал уверенную победу, набрав 88,09% голосов избирателей
Действующий руководитель Татарстана Рустам Минниханов в третий раз избран главой региона. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно данным, опубликованным ЦИК, Рустам Минниханов, представляющий партию «Единая Россия», одержал уверенную победу, набрав 88,09% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Кандидат от КПРФ, заместитель председателя комитета Государственного Совета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов, получил 4,97% голосов.

От партии ЛДПР в выборах участвовал первый заместитель директора компании «Байлык №3» Руслан Юсупов, за которого проголосовали 4,20% избирателей. Еще одним участником предвыборной гонки стал председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Татарстане Виталий Смирнов. Его поддержали 1,90% избирателей.

