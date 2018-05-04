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30 апреля 2018
09:26  04 мая 2018 0

В Челябинске эвакуировали сотрудников регионального Заксобрания

Заксобрание. Столовая. Челябинск, коридор, законодательное собрание чо
В здании работают сотрудники МЧСФото: Сергей Леонов © URA.RU

В Центре Челябинска прошла эвакуация сотрудников и депутатов регионального Законодательного собрания. Информацию о выводе персонала подтвердил председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Известно, что на данный момент в здании работают сотрудники МЧС. Не исключается вероятность, что эвакуация имеет учебный характер.

Напомним, что на прошлой неделе ГУ МЧС по региону дважды провело учения сотрудников правительства Челябинской области. Всех заставили покинуть здание утром, а к полудню к зданию подъехали пожарные машины и эвакуация повторилась.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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