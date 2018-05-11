Магнитогорских металлургов отметили национальной премией за IT-достижения

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом XVI национальной ежегодной премии «IT-ЛИДЕР» в номинации «Черная металлургия» за достижения в области внедрения информационных технологий (IT). Об этом «URA.RU» рассказали в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
Металлурги представили на конкурсе масштабный проект обновления программной инфраструктуры группы ММК, которая объединяет более 60 различных компаний. Его высоко оценили эксперты. В рамках проекта на комбинате организовали централизованный доступ к информационным системам. Ключевой элемент проекта — переход на комплекс программных продуктов «1С: Корпорация» нового поколения. Сейчас планируется автоматизировать более трех тысяч рабочих мест.
Премия «IT-ЛИДЕР» проводится с 2002 года и призвана обратить внимание профессионального сообщества на изменения новой цифровой эпохи, а также на наиболее успешные проекты в сфере IT. Концепция конкурса этого года — «Управляя цифровым будущим» — связана с переходом отрасли в сторону диджитализации и трансформации IT-процессов.
ММК лидирует в металлургической отрасли РФ по внедрению современных IT-технологий. Целью является снижение затрат, увеличение прозрачности бизнеса, усиление внутрикорпоративных связей, создание новых сервисов для клиентов и сотрудников. Применение новых технологий и сотрудничество с крупнейшими IT-компаниями — источник оптимизации затрат и повышения эффективности производства на ММК. Для обеспечения доступа к наилучшим из доступных технологий в 2017 году комбинат открыл исследовательский центр в «Сколково».