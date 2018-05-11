{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,52
Динамика за 2 недели
Евро 74,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 мая 2018
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
12:43  11 мая 2018 0

Магнитогорских металлургов отметили национальной премией за IT-достижения

Премия «ЛИДЕР» в этом году была посвящена диджитализации и трансформации IT-процессовФото: управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом XVI национальной ежегодной премии «IT-ЛИДЕР» в номинации «Черная металлургия» за достижения в области внедрения информационных технологий (IT). Об этом «URA.RU» рассказали в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Металлурги представили на конкурсе масштабный проект обновления программной инфраструктуры группы ММК, которая объединяет более 60 различных компаний. Его высоко оценили эксперты. В рамках проекта на комбинате организовали централизованный доступ к информационным системам. Ключевой элемент проекта — переход на комплекс программных продуктов «1С: Корпорация» нового поколения. Сейчас планируется автоматизировать более трех тысяч рабочих мест.

Премия «IT-ЛИДЕР» проводится с 2002 года и призвана обратить внимание профессионального сообщества на изменения новой цифровой эпохи, а также на наиболее успешные проекты в сфере IT. Концепция конкурса этого года — «Управляя цифровым будущим» — связана с переходом отрасли в сторону диджитализации и трансформации IT-процессов.

ММК лидирует в металлургической отрасли РФ по внедрению современных IT-технологий. Целью является снижение затрат, увеличение прозрачности бизнеса, усиление внутрикорпоративных связей, создание новых сервисов для клиентов и сотрудников. Применение новых технологий и сотрудничество с крупнейшими IT-компаниями — источник оптимизации затрат и повышения эффективности производства на ММК. Для обеспечения доступа к наилучшим из доступных технологий в 2017 году комбинат открыл исследовательский центр в «Сколково».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров