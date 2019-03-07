Турция планирует купить у России ракетные комплексы С-500

Реджеп Эрдоган считает вопрос по закупке С-400 закрытым Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности покупать новейшие российские зенитно-ракетные комплексы С-500. Вопрос по покупке С-400, по словам турецкого лидера, уже закрыт.

«Мы подписали соглашение с русскими, и мы начнем совместное производство, — приводит RT слова Эрдогана. — Возможно, после С-400 мы займемся С-500». При этом президент подчеркнул, что в вопросе по С-400 не может быть и речи о повороте назад.

Общая сумма российско-турецкой сделки по зенитным ракетам составила 2,5 миллиарда долларов, передает телеканал 360. Половину из этой суммы покроет предоставленный Россией Турции займ.

Анкара пошла на соглашение с Москвой, несмотря на серьезное противодействие со стороны США. Вашингтон в попытке сорвать сделку доходил до прямых угроз введения санкций против своего союзника по НАТО в случае, если Турция не откажется от покупки российского вооружения, напоминает «Национальная служба новостей».

При этом С-500 пока еще не состоит на вооружении даже российской армии, а всего лишь находится в разработке. На сегодняшний день самым современным средство ПВО российских ВКС является С-400.