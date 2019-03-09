08 марта 2019

Нашествие клещей, гибель медведей: как глобальное потепление меняет Большой Урал

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 08:36
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Майская прогулка 2018. Екатеринбург, голые ноги, обработка от клещей, опрыскивание, инсектициды
Более теплые зимы позволяют клещам перезимовывать и увеличивать популяциюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глобальное потепление на Большом Урале приводит к увеличению численности клещей и вымиранию белых медведей. Более теплые зимы помогают выживать насекомым, губят животных и тундру.

«На Урале растет численность клеща, кусаются даже в общественном транспорте. Популяция белых медведей сокращается, в Арктике за последнее десятилетие их стало меньше на 40 процентов», — сообщает «Российская газета». Из-за потепления клещи спокойно переносят зиму, поэтому с каждым годом их становится все больше даже на севере страны.

В середине прошлого века на Урале насчитывалось 143 ледовых образования площадью 28 квадратных километров. За последние две сотни лет средняя температура зимних месяцев выросла в среднем на 1,3 градуса осадков стало больше, некрупные ледники исчезают. Из-за потепления выше в горы сдвинулась граница леса вдоль Уральского хребта, на Южном Урале зарастает лесом горная тундра.

В 2018 году Свердловская область стала пятой в стране по количеству укусов клещей. За апрель и май в регионе после укусов обратились к медикам более 2,5 тысяч человек.

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