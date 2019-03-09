Скоростное судно столкнулось с китом у острова Садо в Японском море. В результате инцидента пострадали 80 пассажиров, сообщает The Japan Times.
«Судно на подводных крыльях столкнулось с крупным морским животным, предположительно, китом. В результате пострадали 80 человек, 13 из них получили серьезные травмы», — сказано в сообщении издания.
По словам очевидцев происшествия, пострадавшие люди кричали от боли. На корме судна образовалась большая трещина.
Судно, столкнувшееся с китом, относится к типу скоростных. Подводные крылья создают подъемную силу и частично или полностью поднимают корпус судна над поверхностью воды. Это приводит к значительному уменьшению сопротивления и позволяет развивать большую скорость.