Скоростное судно столкнулось с китом в Японском море. Пострадали десятки человек

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 21:34
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Судно получило серьезные повреждения после столкновения с китомФОТО: «Википедия»

Скоростное судно столкнулось с китом у острова Садо в Японском море. В результате инцидента пострадали 80 пассажиров, сообщает The Japan Times.

«Судно на подводных крыльях столкнулось с крупным морским животным, предположительно, китом. В результате пострадали 80 человек, 13 из них получили серьезные травмы», — сказано в сообщении издания.

По словам очевидцев происшествия, пострадавшие люди кричали от боли. На корме судна образовалась большая трещина.

Судно, столкнувшееся с китом, относится к типу скоростных. Подводные крылья создают подъемную силу и частично или полностью поднимают корпус судна над поверхностью воды. Это приводит к значительному уменьшению сопротивления и позволяет развивать большую скорость.

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