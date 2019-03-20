Челябинск встретил смогом нового врио губернатора Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Челябинск встретил смогом врио губернатора Алексея Текслера, прилетевшего утром 29 марта в регион впервые после назначения временным главой области. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) действует на Южном Урале уже пятые сутки, сообщили «URA.RU» в Челябгидрометцентре.

НМУ объявлены из-за слабого ветра, который не дает рассеяться вредным выбросам с местных предприятий и транспорта. Такая ситуация фиксируется с 16 марта в Челябинске, Златоусте, Аше, Карабаше, Сатке и Коркино, с 19 марта — Магнитогорске. Росприроднадзор все эти дни рекомендует руководителям предприятий снизить объемы производства, а горожанам пересесть на общественный транспорт.

Эксперты отмечали, что Алексей Текслер, хоть и родился в Челябинске, с 16 лет жил и работал в Норильске, одном из экологически неблагополучных городов страны. Одна из его должностей — глава администрации города. В связи с этим челябинцы надеются надежды на улучшение экологической ситуации в городе.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер прилетел в Челябинск утром 20 марта. В 14 полпред президента в УрФО Николай Цуканов официально представит его в правительства области.

Решение об отставке губернатора Бориса Дубровского было принято 19 марта после коллегии Генпрокуратуры РФ, в которой участвовал президент РФ Владимир Путин. В этот же день глава государства принял назначенного врио губернатора Алексея Текслера, который доложил ему о планах работы в регионе.