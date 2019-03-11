Крупный торговый центр в Сургуте власти предложили превратить в исторический парк

Сургутские депутаты предложили использовать ТРЦ «Вершина» в качестве альтернативного месторасположения будущего исторического парка «Россия — моя история». В данный момент в качестве площадки для музея рассматривается ЖК «Возрождение». Бурная дискуссия по этому поводу развернулась на странице в Facebook генерального директора парка Виталия Малыхина.
Отвечая на вопрос одного из пользователей, Виталий Малыхин раскрыл финансовую составляющую проекта: «ЖК „Возрождение“ на Мелик-Карамова. Выкуп 8000 м. умножить на 63 тысячи рублей за квадрат, считайте сами. Это бюджетные расходы. Чуть меньше внебюджетные. Один из генеральных спонсоров проекта — „Газпром“».
Подхватил тему и депутат окружной думы от Сургута Ринат Айсин: «Мы предлагали купить ТЦ „Вершина“. Можно было и „Петрушку“ (театр актера и куклы), и коллективы ДК „Строитель“ там разместить». «Вершину», напомним, построил бывший вице-мэр Сургута Алексей Сафиоллин, когда занимался строительным бизнесом. За прошедшее время ТРЦ сменил несколько собственников. Сейчас им управляет консалтинговое агентство Colliers International.
Высказался по этому поводу и депутат городской думы Владимир Болотов. Он считает, что выбор будущего месторасположения исторического парка является ошибкой. «Покупать неликвидные площади у потенциального банкрота (СК „Северстрой“, — прим. ред.) с транспортным и логистическим коллапсом на этой территории — очень волюнтаристское и спорное решение. Кроме покупки надо будет построить берегоукрепительную стенку, парковку, дорогу».
Виталий Малыхин обозначил, что решение принималось на окружном уровне. Рассматривались несколько вариантов, в том числе и ТРЦ «Вершина». Но по критериям: логистике, площади, возможности конструирования интерактивных куполов «при всех прочих проблемах — „Возрождение“ оказалось предпочтительнее», — добавил он.