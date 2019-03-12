Чиновники скрыли от прессы доклад о рисках чрезвычайных ситуаций в Екатеринбурге

На заседание по паспорту безопасности журналисты не попали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заседание комиссии администрации Екатеринбурга по поводу паспорта безопасности муниципалитета закрыли от журналистов, передает корреспондент «URA.RU».

Журналистов попросили покинуть зал заседаний гордумы Екатеринбурга на время рассмотрения вопроса «О разработке паспорта безопасности муниципального образования „город Екатеринбург“». Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Сергей Воронин заявил прессе, что на заседании будет обсуждаться информация для ограниченного круга лиц.

На заседании выступит в том числе замглавы полиции Екатеринбурга по охране общественного порядка Александр Дмитриев, а также начальник Екатеринбургского гарнизона пожарной охраны Павел Шерстнев.

В паспорте безопасности, в частности, содержится информация по вероятным чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти в городе, а также прогноз возможного ущерба и мероприятия по ликвидации последствий ЧС.