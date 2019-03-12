11 марта 2019

Брат арестованного уральского мэра обвинил следствие в потере доказательств

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 15:45
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Пресс-конференция Ковригина Евгения. Челябинск, ковригин евгений
Евгений Ковригин обвинил следствие в нарушенияхФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Арест мэра Чебаркуля Сергея Ковригина

Евгений Ковригин, брат арестованного по обвинению в получении взятки мэра Чебаркуля Сергея Ковригина, обвинил следствие в потере протокола очной ставки с главным свидетелем по делу Любовью Рудометовой. Теперь очную ставку будут проводить повторно, заявил он на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» 12 марта, передает корреспондент «URA.RU».

«Была очная ставка с Рудометовой. Со слов адвоката, она длилась более двух часов. По странному стечению обстоятельств результаты очной ставки были удалены. Она будет проведена повторно. Точная дата неизвестна. Я, к сожалению, пока не являюсь общественным представителем [старшего брата]. Надеюсь, будет такая возможность», — сказал Евгений Ковригин.

Руководитель следственного отдела СКР по Чебаркулю Виталий Александров отказался комментировать заявление Евгения Ковригина. «Он не является стороной по делу», — объяснил силовик. Станислав Кучинский, адвокат Сергея Ковригина, также воздержался от комментариев. «Все вопросы по нарушениям будут озвучены следователю в соответствующем виде. Если он не отреагирует, будем обжаловать», — подчеркнул он.

На пресс-конференции Евгений Ковригин также назвал уголовное дело в отношении брата «провокацией», которую инициировала команда бывшего главы Андрея Орлова. Брат рассказывал «кураторам в области» о проблемах. А раз частная фирма платила журналистке за написание текстов про мэра, то это не может быть взяткой, уверен Евгений Ковригин. Следователи, напротив, назвали это «взяткой неимущественного характера».

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