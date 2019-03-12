Брат арестованного уральского мэра обвинил следствие в потере доказательств

Евгений Ковригин, брат арестованного по обвинению в получении взятки мэра Чебаркуля Сергея Ковригина, обвинил следствие в потере протокола очной ставки с главным свидетелем по делу Любовью Рудометовой. Теперь очную ставку будут проводить повторно, заявил он на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» 12 марта, передает корреспондент «URA.RU».
«Была очная ставка с Рудометовой. Со слов адвоката, она длилась более двух часов. По странному стечению обстоятельств результаты очной ставки были удалены. Она будет проведена повторно. Точная дата неизвестна. Я, к сожалению, пока не являюсь общественным представителем [старшего брата]. Надеюсь, будет такая возможность», — сказал Евгений Ковригин.
Руководитель следственного отдела СКР по Чебаркулю Виталий Александров отказался комментировать заявление Евгения Ковригина. «Он не является стороной по делу», — объяснил силовик. Станислав Кучинский, адвокат Сергея Ковригина, также воздержался от комментариев. «Все вопросы по нарушениям будут озвучены следователю в соответствующем виде. Если он не отреагирует, будем обжаловать», — подчеркнул он.
На пресс-конференции Евгений Ковригин также назвал уголовное дело в отношении брата «провокацией», которую инициировала команда бывшего главы Андрея Орлова. Брат рассказывал «кураторам в области» о проблемах. А раз частная фирма платила журналистке за написание текстов про мэра, то это не может быть взяткой, уверен Евгений Ковригин. Следователи, напротив, назвали это «взяткой неимущественного характера».