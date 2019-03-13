Уголовным делом кинологов, обыски у которых провела ФСБ, занялся спецотдел следственного комитета

Дело пока остается бесфигурантным Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Обыски ФСБ в Центре кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом «URA.RU» сообщили в свердловском следственном комитете. Расследование ведет второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК, специализирующийся в том числе на расследовании преступлений коррупционного характера, в том числе совершенных полицейскими.

«В рамках расследования следователями областного СКР при оперативном сопровождении областных управлений ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД проведены обыски, в том числе, в Центре кинологической службы областного главка полиции, в целях отыскания и изъятия документов, имеющих значение для расследования», — рассказал старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, в рамках уголовного дела проводятся и другие следственные действия — такие, как допросы свидетелей, анализ служебной документации. «Они направлены на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — отметил Шульга. В свою очередь руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых заявил агентству, что данное уголовное дело пока остается бесфигурантным.

Ранее «URA.RU» сообщало об обысках в кинологическом центре свердловского ГУ МВД — они начались 13 марта в 9 утра. Начальник центра Олег Ваничкин был задержан возле своего дома.