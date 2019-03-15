14 марта 2019

СМИ выяснили, кому россияне доверят свои пенсионные накопления

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 08:50
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ВЫБОРЫ 2018. Встреча кандидата в президенты РФ Григория Явлинского с избирателями. Челябинск, старик, пенсионер, смартфон, калькулятор, гаджет, пенсия, современные технологии, новые технологии, цифровые технологии
НПФ станут управляющими компаниями для пенсионеровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свои пенсионные средства россияне будут передавать в доверительное управление Негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Это значит, что накопления не будут переходить в собственность НПФ, а будут являться собственностью граждан, сообщает газета «Коммерсант». Для этого потребуется внести серьезные изменения в законодательство.

«Стали известны новые подробности концепции индивидуального пенсионного капитала, разрабатываемой Минфином и Банком России. Будет происходить передача пенсионных средств граждан в доверительное управление негосударственных пенсионных фондов (НПФ)», — ссылается «Коммерсант» на источник близкий к разработке законопроекта.

На этапе накоплений пенсии НПФ выступят в роли управляющих компаний, а при выплате пенсионных накоплений — в роли страховщиков. «При этом доверительный управляющий (НПФ) может совершать любые юридические действия в интересах будущих пенсионеров. В частности, доверительный управляющий возмещает клиенту упущенную выгоду за время управления», — ссылается «Коммерсант» на свой источник.

Ежемесячные выплаты НПФ в обязательном порядке должны будут индексироваться в зависимости от уровня инфляции. Возможно, будет учтен другой показатель, например индекс доходности по гособлигациям.

Эксперты, участвующие в разработке законопроекта, подчеркнули, что для этого нужно будет серьезно изменить законодательство. В частности, внести существенные поправки в Гражданский кодекс РФ.

Ранее сообщалось, что будущие пенсии миллионов россиян уменьшились из-за того, что доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) опустилась ниже инфляции. НПФ заработают россиянам в I квартале 2019 года лишь 5,12% при росте цен в 6%.

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