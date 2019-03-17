В работе одного из крупнейших сотовых операторов Урала произошел массовый сбой

Клиенты заявляют, что провели без связи «полдня» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В работе сотового оператора «Мотив» произошли массовые сбои. Об этом «URA.RU» сообщили клиенты компании из Свердловской области.

«Сотовая связь «Мотив» не работает», — написал пользователь Pavel Koltyshev в Twitter. «Полдня прожил без сети», — пишет клиентка под ником anya_505. «Мотив» сегодня с ума сошел, связи нет вообще», — заявила zaichikovaa.

Оперативно дозвониться до компании не удалось. «В связи с проведением технических работ возможны кратковременные перерывы в связи», — говорит автоответчик на горячей линии компании.

«Мотив» работает в Югре, Ямале, Свердловской и Курганской областях. Является крупнейшим региональным оператором после МТС, МегаФона, Билайна и Tele2.