16 марта 2019
15 марта 2019

В работе одного из крупнейших сотовых операторов Урала произошел массовый сбой

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 19:55
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Школа. Курган, школьники, школа, ученики, телефон в школе, уроки
Клиенты заявляют, что провели без связи «полдня»Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В работе сотового оператора «Мотив» произошли массовые сбои. Об этом «URA.RU» сообщили клиенты компании из Свердловской области.

«Сотовая связь «Мотив» не работает», — написал пользователь Pavel Koltyshev в Twitter. «Полдня прожил без сети», — пишет клиентка под ником anya_505. «Мотив» сегодня с ума сошел, связи нет вообще», — заявила zaichikovaa.

Оперативно дозвониться до компании не удалось. «В связи с проведением технических работ возможны кратковременные перерывы в связи», — говорит автоответчик на горячей линии компании.

«Мотив» работает в Югре, Ямале, Свердловской и Курганской областях. Является крупнейшим региональным оператором после МТС, МегаФона, Билайна и Tele2.

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