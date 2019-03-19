Дочь Тимати путешествует только на частных самолетах или бизнес-классом Тимур Юнусов, Instagram

Дочь рэпера Тимати (Тимура Юнусова) и 25-летней модели из Тюмени Алены Шишковой Алиса живет роскошной и дорогой жизнью. Большую часть времени Алиса проводит с бабушкой Симоной Яковлевной в Доминикане, но при этом она довольно часто бывает в Москве. Путешествует дочь Тимати только на частных самолетах или бизнес-классом. Средняя стоимость такого перелета на частном авиалайнере Gulfstream G450 начинается от 30 тысяч евро.

На обучение дочери Тимати тратит не менее 30 тысяч рублей в месяц. Пятилетняя девочка занимается в «Мастерской балета», владельцем которой является хореограф Большого театра Егор Симачев, сообщает журнал StarHit. Посещение балетной школы на протяжении трех месяцев обходится семье Тимати в 27 400 рублей. Также Алиса несколько лет учит английский язык. Средняя стоимость индивидуального занятия с преподавателем составляет примерно две тысячи рублей. Помимо этого пятилетняя девочка несколько раз посещала школу «Актер» для юных талантов.

Тимати не скупится и на подарки дочери. В прошлом году перед днем рождения Алисы он подарил ей сундук Louis Vuitton за 4 миллиона рублей. Отец решил, что в нем девочка сможет хранить все свои игрушки. В начале марта этого года он подарил Алисе целую тележку игрушек LOL Surprise. Один такой шарик стоит от 1500 рублей. Также Алиса может играть с куклами Bearbrick, которые коллекционирует ее отец. Средняя стоимость модели размером 70 сантиметров составляет 30 000 рублей.

Также звездный папа дарит девочке ювелирные украшения. В коллекции Алисы есть серебряные и золотые цепочки, дизайнерские браслеты. Прошлым летом рэпер даже подарил дочери кольцо с драгоценным камнем внушительного размера.

Ранее портал «Дни.ру» писал о том, что Тимати приучает свою дочь Алису к экстремальным развлечениям с малых лет. Рэпер вместе с девочкой катается на водных лыжах, не надевая на нее спасательный жилет, и учит ее серфингу, бросая в воду без страховки.