В Госдуме поддержали закон, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей

Усыновлять можно будет только тех детей, которые уже проживают в семьях людей с ВИЧ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект, разрешающий больным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусом гепатита С усыновлять детей. В профильном комитете порекомендовали Госдуме принять инициативу в первом чтении.

Отмечается, что в законопроекте говорится о возможности усыновлять только тех детей, которые уже проживают в семьях «в силу уже сложившихся обстоятельств», передает ТАСС. По действующим правилам, усыновителями не могут быть люди, страдающие определенными заболеваниями. В июне 2018 года Конституционный суд РФ назвал неконституционной норму, согласно которой человеку с ВИЧ или гепатитом С нельзя усыновить ребенка, уже проживающего с ним.

Принятие законопроекта позволит юридически оформлять «сложившиеся в семьях отношения родителя и ребенка», уверены в комитете Госдумы. Разработчики инициативы отметили, что законопроект коснется не только ВИЧ-инфекции и вируса гепатита С, но и других заболеваний, не позволяющих усыновлять детей.