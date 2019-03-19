В Госдуме поддержали закон, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 22:07
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Усыновлять можно будет только тех детей, которые уже проживают в семьях людей с ВИЧФото: Александр Мамаев © URA.RU

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект, разрешающий больным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусом гепатита С усыновлять детей. В профильном комитете порекомендовали Госдуме принять инициативу в первом чтении.

Отмечается, что в законопроекте говорится о возможности усыновлять только тех детей, которые уже проживают в семьях «в силу уже сложившихся обстоятельств», передает ТАСС. По действующим правилам, усыновителями не могут быть люди, страдающие определенными заболеваниями. В июне 2018 года Конституционный суд РФ назвал неконституционной норму, согласно которой человеку с ВИЧ или гепатитом С нельзя усыновить ребенка, уже проживающего с ним.

Принятие законопроекта позволит юридически оформлять «сложившиеся в семьях отношения родителя и ребенка», уверены в комитете Госдумы. Разработчики инициативы отметили, что законопроект коснется не только ВИЧ-инфекции и вируса гепатита С, но и других заболеваний, не позволяющих усыновлять детей.

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