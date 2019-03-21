На Уктусе экстренно сел самолет

Вечером 20 марта в екатеринбургском аэродроме Уктус небольшой самолет совершил экстренную посадку. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.
По его словам, после приземления воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и других экстренных служб, пишет E1. В результате ЧП никто не пострадал.
О причинах инцидента и количестве людей на борту информации нет. Связаться с пресс-службой свердловского МЧС на момент подготовки материала не удалось.