20 марта 2019

На Уктусе экстренно сел самолет

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 02:34
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Чешский самолет на УЗГА. ЕКатеринбург, взлетная полоса, легкая авиация, l-410, аэропорт уктус
Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вечером 20 марта в екатеринбургском аэродроме Уктус небольшой самолет совершил экстренную посадку. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.

По его словам, после приземления воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и других экстренных служб, пишет E1. В результате ЧП никто не пострадал.

О причинах инцидента и количестве людей на борту информации нет. Связаться с пресс-службой свердловского МЧС на момент подготовки материала не удалось.

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