СМИ узнали о планах Ким Чен Ына приехать в Россию

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 10:45
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Глава КНДР хочет поддерживать отношения с США, Китаем и РФФото: kim_chen_in_official, Instagram

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын намерен посетить Россию после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на экс-сотрудника американской разведки.

«Ким Чен Ын собирается посетить Россию. Он ориентирован на США и Китай и намерен сохранять связи с Россией», — передает «Национальная служба новостей» слова бывшего начальника центра корейских программ Эндрю Кима. В Госдуме заявляли, что встреча главы РФ Владимира Путина и северокорейского лидера состоится в сентябре.

Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын прервали переговоры из-за спора о корейском секретном ядерном заводе. Встреча лидеров проходила во Вьетнаме с 27 по 28 февраля и была посвящена ликвидации оружия в КНДР. Позже американские СМИ сообщили, что, согласно спутниковым снимкам, КНДР готовит запуск космической ракеты.

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