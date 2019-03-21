СМИ узнали о планах Ким Чен Ына приехать в Россию

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын намерен посетить Россию после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на экс-сотрудника американской разведки.
«Ким Чен Ын собирается посетить Россию. Он ориентирован на США и Китай и намерен сохранять связи с Россией», — передает «Национальная служба новостей» слова бывшего начальника центра корейских программ Эндрю Кима. В Госдуме заявляли, что встреча главы РФ Владимира Путина и северокорейского лидера состоится в сентябре.
Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын прервали переговоры из-за спора о корейском секретном ядерном заводе. Встреча лидеров проходила во Вьетнаме с 27 по 28 февраля и была посвящена ликвидации оружия в КНДР. Позже американские СМИ сообщили, что, согласно спутниковым снимкам, КНДР готовит запуск космической ракеты.