Цены на бензин заморозят до лета

Компании, которые захотят торговать на экспорт, должны будут поставлять топливо на внутренний рынок Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Правительство России решило, что соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо необходимо продлить еще на три месяца. Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после встречи с нефтяниками — она назначена на 28 марта.

По мнению вице-премьера Дмитрия Козака, продление соглашения необходимо для согласования нового механизма регулирования экспорта со странами-партнерами по ЕАЭС. «Пока мы разрабатываем механизм и он не вступит в действие, принято решение на один квартал продлить соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», — приводят «Известия» слова зампредседателя правительства.

Как пояснил представитель Козака Илья Джус, Россия планирует отказаться от заградительных пошлин, которые «убивают» нефтепереработку. Вместо них появится более мягкий механизм лицензирования экспорта нефти: все компании смогут получить право экспорта нефтепродуктов, взамен гарантируя поставки топлива на внутренний рынок.

Ранее ожидалось, что правительство не будет продлевать соглашение о заморозке цен, которое истекает 31 марта. В связи с этим ряд экспертов высказывали опасение, что уже с 1 апреля стоимость бензина и дизтоплива резко подскочит.