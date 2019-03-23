Жителей «Уральской рублевки» оставили без света, чтобы заставить скинуться на ремонт

Жильцы элитного коттеджного поселка «Европа», который находится в 30 км от Екатеринбурга, остались без света. Отключение электроэнергии произошло не из-за аварии, а якобы по инициативе управляющей компании поселка.
О случившемся рассказал читатель «URA.RU», проживающий в поселке. «Свет опять отключили сегодня, с трех часов», — рассказал житель «Европы». «Руководитель управляющей компании дал команду никого не подключать, пока они сами (жители элитного поселка) не оплатят ремонт», — рассказал источник агентства. «У них (в УК „Европейская“) очень плохие электросети. Они не хотят проводить капитальный ремонт», — пояснил собеседник. Сейчас, по словам источника, элитный поселок полностью обесточен. «Все сидят без света. Весь поселок и 15-20 домов за территорией, которые тоже обслуживает наша управкомпания», — добавил местный житель.
Он отметил, что жители «Европы» подали коллективное заявление в прокуратуру Свердловской области. По их мнению, представители УК «вымогают денежные средства на устранение аварий на линиях электропередач». «Они сообщают, что света не будет до того момента, пока жители не соберут сто тысяч рублей», — говорится в документе. Ситуацию жители «Уральской рублевки» назвали «коммунальным рэкетом».
Подтвердить или опровергнуть информацию на момент публикации не удалось. Собственник управляющей компании Олег Калеман бросил трубку после вопроса корреспондента «URA.RU».
Ранее «Европа» уже оказывалась без света и отопления. Тогда причиной блэкаута стала авария на электросетях в соседнем городе Сысерти.