В России у арестантов появится доступ к платным кабельным телеканалам

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует подключить платное кабельное телевидение в российских следственных изоляторах. Об этом заявил замдиректора ФСИН Валерий Бояринев.
По его словам, лица, содержащиеся под стражей, получат возможность оформить подписку на платные телеканалы дополнительно к 20 имеющимся бесплатным. «Мы уже вышли с соответствующей инициативой внесения изменений в правила внутреннего распорядка для внедрения кабельного телевидения. Конечно же, с определенной цензурой», — приводит ТАСС слова Бояринева.
Отмечается, что сейчас заключенные СИЗО могут покупать книги, газеты и журналы, кроме изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания. На данный момент проект предоставления платного кабельного ТВ уже запущен в нескольких московских СИЗО.