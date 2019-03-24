В России у арестантов появится доступ к платным кабельным телеканалам

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 15:01
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, нары, общежитие, следственный изолятор
Проект уже запущен в нескольких столичных СИЗОФото: Анна Майорова © URA.RU

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует подключить платное кабельное телевидение в российских следственных изоляторах. Об этом заявил замдиректора ФСИН Валерий Бояринев.

По его словам, лица, содержащиеся под стражей, получат возможность оформить подписку на платные телеканалы дополнительно к 20 имеющимся бесплатным. «Мы уже вышли с соответствующей инициативой внесения изменений в правила внутреннего распорядка для внедрения кабельного телевидения. Конечно же, с определенной цензурой», — приводит ТАСС слова Бояринева.

Отмечается, что сейчас заключенные СИЗО могут покупать книги, газеты и журналы, кроме изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания. На данный момент проект предоставления платного кабельного ТВ уже запущен в нескольких московских СИЗО.

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