Чистая прибыль «Уральских авиалиний» уменьшилась в восемь раз

«Уральские авиалинии» не смогли сохранить рекордный показатель 2017 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чистая прибыль авиакомпании «Уральские авиалинии» в прошлом году снизилась в восемь раз по сравнению 2017 годом. Она составила 386 миллионов рублей против 3,2 миллиарда рублей годом ранее, следует из годового отчета перевозчика.

Выручка «Уральских авиалиний» в 2018 году выросла на 14,6 млрд рублей — до 81,2 млрд. В то же время выросла себестоимость продаж, в результате прибыль в целом снизилась на 1,8 млрд рублей. Выросли управленческие, коммерческие и «прочие» расходы авиаперевозчика. За счет переоценки активов итоговый результат «Уральских авиалиний» — почти 445 млн рублей чистой прибыли. В 2017 году этот показатель составлял 3,2 млрд рублей.

Более 90,48% акций «Уральских авиалиний» принадлежат гендиректору авиакомпании Сергею Скуратову. Еще 1,5% акций он контролирует через «Крылья Урала». В сентябре прошлого года ряд миноритарных акционеров авиаперевозчика отказался от своих ценных бумаг из-за сделки компании с Boeing.