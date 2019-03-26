Кредитки, телевидение и игры: Apple презентовала новые сервисы

Некоторые сервисы, например AppleCard, сложно назвать новыми Фото: Twitter

На прошедшей презентации новых разработок компания Apple, вопреки ожиданиям, не стала показывать гаджеты. По мнению разработчиков, новые и усовершенствованные сервисы достойны внимания не меньше, чем смартфоны и планшеты.

Первой из представленных новинок стал сервис Apple News+. В отличии от своего бесплатного предшественника, сервис предлагает пользователям доступ практически ко всем печатным изданиям, адаптированным для просмотра на электронном устройстве, сообщает телеканал 360.

Что касается виртуальной кредитной карты, с помощью которой можно будет не только делать платежи, но и вести учет финансов, то эту разработку пользователи встретили с недоумением. То, что ранее предлагалось многими аналогичными сервисами, Apple почему-то представила как новинку.

Игровой сервис Apple Arcade за отдельную плату предлагает пользователям доступ к уникальным играм. Стриминговый сервис Apple TV предполагает, что в одном месте будут собраны сериалы, спортивные трансляции, прямые эфиры телеканалов, новостные сообщения и кабельное телевидение, собранные из разных источников.

В России презентацию встретили с недоумением: «убогая» и «унылая» — самые частые характеристики, которые давали ей зрители в социальных сетях. Презентация сказалась и на биржевых котировках компании, сообщает «Газета.ру». После того, как компания рассказала о своих разработках, стоимость ее акций снизилась на 2% и составила 187,37 доллара за акцию.